Военный изнасиловал 13-летнюю девочку-инвалида в Калужской области. Об этом рассказал обнинский журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 33-летний Алексей У. напал на ребенка с умственной отсталостью в Дзержинском районе Калужской области, после чего был задержан на 48 часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что осенью 2023 года задержанный самовольно покинул воинскую часть в ДНР и стал жить в поселке Полотняный завод в Калужской области.

До этого в Воронеже мужчину осудили на 22 года за изнасилование десятилетнего ребенка.

По версии следствия, мужчина подкараулил у учебного заведения десятилетнюю девочку и, когда она шла через овраг, угрожая ей, изнасиловал и скрылся с места.

Ранее Токаев подписал закон о пожизненном сроке для педофилов.