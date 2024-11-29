Россиянин заманил подростков к себе, напоил и изнасиловал одного из них

Житель Иркутской области задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним, сообщает 78.ru.

Ночью 24 ноября 15-летний юноша оказался в квартире 47-летнего мужчины. Мальчик рассказал полицейским, что взрослый пригласил его и 17-летнего приятеля в гости и предложил им выпить. После застолья хозяин, по версии следствия, надругался над младшим из подростков. Позднее несовершеннолетние попали в больницу с алкогольным отравлением. В удовлетворительном состоянии их отпустили после оказания необходимой помощи.

Подозреваемого задержали в квартире, на которую указал пострадавший. Известно, что ранее мужчина отбывал в местах лишения свободы наказание за разбой, мошенничество, хранение взрывчатки. В настоящее время официально нигде не работает. Его поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Якутии преподаватель колледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить.