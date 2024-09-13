СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ

Российские следователи заочно арестовали и объявили в розыск причастного к нападению на Курскую область украинского генерала Дмитрия Красильникова. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Согласно сообщению ведомства, Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» Красильникова было возбуждено уголовное дело. Генерала обвиняют в расправе над мирными жителями, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств. В числе статей уголовного дела также посягательство на жизнь правоохранителя, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное пересечение госграницы.

По данным следствия, под руководством Красильникова военные 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа незаконно пересекли границу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью беспилотников жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.

По информации Минобороны РФ, утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области — ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее в США рассказали об огромной цене ВСУ из-за наступления на Курскую область.