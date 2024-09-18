Экс-зампред правительства Подмосковья Бронштейн обжаловал арест

Илья Бронштейн, бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья, обжаловал свой арест, связанный с обвинениями во взяточничестве, как сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Бронштейна И.М.», — отметили представители суда. В настоящее время дата рассмотрения дела в Мосгорсуде еще не назначена.

Ранее суд определил, что Бронштейн будет находиться в СИЗО до 11 ноября. Следствие утверждает, что в июне 2024 года он через посредника получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений Подмосковья, а также за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, включая общее покровительство в служебных делах.

Также под арестом оказался предполагаемый посредник, ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский.

Бронштейн был назначен первым зампредом правительства Подмосковья 12 апреля, но в конце августа губернатор Андрей Воробьев сообщил о его отставке в связи с добровольным сложением полномочий. Ранее он занимал пост министра образования региона.

Ранее СК РФ заочно арестовал причастного к нападению на Курскую область генерала ВСУ.