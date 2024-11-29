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В Петербурге возросло число отравившихся в ресторане «Токио Сити»

В Петербурге число отравившихся в ресторане японской кухни выросло до 23

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Shutterstock

Число отравившихся в ресторане японской кухни «Токио Сити» в Санкт-Петербурге выросло до 23. Об этом сообщается на сайте главного управления Роспотребнадзора по Петербургу.

«По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, лечение в инфекционном стационаре получает 21 пострадавший. Анализы показали, что у 12 отравившихся выявили сальмонеллу.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В заведении общепита уже провели дезинфекционные мероприятия. В ведомстве добавили, что Роспотребнадзор готов выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге с отравлением в Боткинскую больницу попали 16 человек. Пострадавшие начали поступать в лечебное учреждение с температурой и рвотой после посещения ресторана «Токио Сити».

Ранее ученый заявил, что употребление завернутой в фольгу пищи может вызвать отравление.

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