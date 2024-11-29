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В Подмосковье пуля случайно попала в висок подростка из-за игр с пистолетом

SНОТ: в Балашихе пуля застряла в виске 15-летнего подростка

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Depositphotos

Подросток из Подмосковья получил травму после того, как решил пострелять из оружия дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в Балашихе. По данным источника, 15-летний школьник заказал себе пневматический пистолет и сделал себе мишени из пенопласта.

Когда родители ушли на работу, молодой человек стал стрелять по ним, но одна из пуль отрикошетила ему в висок, где застряла. Родители обратили внимание на ситуацию после того, как вернулись домой.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели операцию, во время которой извлекли пулю.

На данный момент подросток восстанавливается.

До этого в Дагестане девушка попала в больницу сразу после свадьбы. В день бракосочетания, после праздника, она наводила порядок и нашла в шкафу дома супруга ружье. Россиянка пошла к жениху, чтобы показать оружие, но по пути случайно нажала на спусковой крючок. Ей раздробило ногу, но врачам удалось сохранить конечность.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

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