В Подмосковье пуля случайно попала в висок подростка из-за игр с пистолетом

Подросток из Подмосковья получил травму после того, как решил пострелять из оружия дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в Балашихе. По данным источника, 15-летний школьник заказал себе пневматический пистолет и сделал себе мишени из пенопласта.

Когда родители ушли на работу, молодой человек стал стрелять по ним, но одна из пуль отрикошетила ему в висок, где застряла. Родители обратили внимание на ситуацию после того, как вернулись домой.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели операцию, во время которой извлекли пулю.

На данный момент подросток восстанавливается.

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Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.