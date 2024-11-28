Девушке из Дагестана раздробило ногу случайным выстрелом из найденного у мужа ружья

Жительница Дагестана попала в больницу после того, как нашла в доме мужа оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Ахтынском районе. Девушка вышла замуж за местного жителя и после праздника решила навести порядок в жилье.

Во время уборки она обнаружила охотничье ружье и побежала к мужу, чтобы показать, но случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила себе в стопу.

В результате девушке понадобилась помощь медиков. Специалистам удалось сохранить раздробленную ногу, но пострадавшей потребуется длительная реабилитация.

«Кому принадлежит оружие — неизвестно, лежало якобы давно», – сообщается в публикации.

Мужа девушки могут привлечь к ответственности за незаконное хранение ружья.

До этого на Сахалине мужчина пострадал, рассматривая пистолет друга. Россиянин занимался ремонтом, когда к нему пришел сосед, показал оружие и дал его подержать. Когда владелец участка вертел пистолет в руках, тот выстрелил ему в ногу.

Ранее пенсионер обстрелял из ружья инспектора, отключившего ему газ за долги.