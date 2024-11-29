Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Помещения в главном здании СК России впервые признаны местом преступления

«Ъ»: московское здание СКР впервые стало местом преступления из-за хищений

close
Максим Блинов/РИА Новости

Помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые признаны местом преступления. В них заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещдоков по различным делам, пишет газета «Коммерсантъ».

В статье говорится, что по уголовному делу в отношении Избенко утвердили обвинительное заключение, материалы расследования направлены в суд. Всего ему инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять — в крупном.

Сотрудники главного следственного управления СКР установили, что полковник Избенко имел неограниченный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве.

По данным источников газеты, он допустил растраты из дела в отношении бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных коммерсантов, обвиняемых во взяточничестве, также полковнику инкриминировали исчезновение части средств, изъятых в ходе расследования в отношении владельца сети бутиков Cartier Дмитрия Зарубина.

На похищенные деньги, часы и драгоценности полковник приобретал автомобили и недвижимость, которые переоформлял на тестя и на родственницу супруги.

В октябре 2023 года его обнаружили под Донецком и задержали.

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами