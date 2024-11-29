Помещения в главном здании СК России впервые признаны местом преступления

Помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые признаны местом преступления. В них заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещдоков по различным делам, пишет газета «Коммерсантъ».

В статье говорится, что по уголовному делу в отношении Избенко утвердили обвинительное заключение, материалы расследования направлены в суд. Всего ему инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять — в крупном.

Сотрудники главного следственного управления СКР установили, что полковник Избенко имел неограниченный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве.

По данным источников газеты, он допустил растраты из дела в отношении бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных коммерсантов, обвиняемых во взяточничестве, также полковнику инкриминировали исчезновение части средств, изъятых в ходе расследования в отношении владельца сети бутиков Cartier Дмитрия Зарубина.

На похищенные деньги, часы и драгоценности полковник приобретал автомобили и недвижимость, которые переоформлял на тестя и на родственницу супруги.

В октябре 2023 года его обнаружили под Донецком и задержали.

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.