В Тбилиси рассказали о пострадавших на митинге оппозиции возле парламента

Среди пострадавших в ходе противостояний с грузинской полицией демонстрантов, увезенных с проспекта Руставели, нет людей с тяжелыми травмами. Об этом «Интерфакс» сообщили в медучреждениях грузинской столицы.

«На данном этапе я не могу точно сказать количество пострадавших. В нашу клинику привозят людей с различными травмами. На данном этапе ни у одного пациента нет травматического повреждения, несовместимого с жизнью. На данном этапе их состояние стабильное. У них различные травмы», — сообщил дежурный врач клиники «Кавказский медицинский центр» Ника Капанадзе.

В МВД Грузии также заявили о пострадавших сотрудниках, не называя числа.

До этого оператор телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая получил травмы в результате потасовки на митинге у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.