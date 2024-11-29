Директора алтайского соццентра задержали после массового отравления постояльцев и персонала

Следователи задержали председателя правления организации, в соццентре которой произошло массовое отравление сотрудников и постояльцев. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчину задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании директору меры пресечения в виде заключения под стражу.

К настоящему времени число пострадавших выросло до 21, трое находятся в реанимации.

Накануне сообщалось, что из соццентра госпитализировали 18 человек, четверых из них поместили в больницу в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.

По данному факту СК Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев, чем могли отравиться люди — пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.