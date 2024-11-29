Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора алтайского соццентра задержали после массового отравления постояльцев и персонала

СК: на Алтае задержали директора соццентра, где отравился 21 человек

close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Следователи задержали председателя правления организации, в соццентре которой произошло массовое отравление сотрудников и постояльцев. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчину задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании директору меры пресечения в виде заключения под стражу.

К настоящему времени число пострадавших выросло до 21, трое находятся в реанимации.

Накануне сообщалось, что из соццентра госпитализировали 18 человек, четверых из них поместили в больницу в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.

По данному факту СК Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев, чем могли отравиться люди — пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами