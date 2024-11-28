Вильфанд предупредил о сложной погоде в европейской части России

На территории Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в четверг ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«28 ноября к северу и югу от центра европейской части России сложная погода», — предупредил он.

В частности, в Новгородской и Ленинградской области синоптики ожидают гололед и осадки всех видов (снег, дождь и мокрый снег). В Архангельской области кроме гололеда прогнозируется снег. В Вологодской области также ждут гололед, а в Ненецком автономном округе — метель и порывы ветра со скоростью до 28 м/с, рассказал Вильфанд.

Сильный дождь со снегом пройдет по территории южной части Краснодарского края, продолжил он. В Южном федеральном округе не исключают повсеместного гололеда и налипания мокрого снега. Аналогичная «сложная ситуация» будет и на большей части Северо-Кавказского округа, уточнил синоптик.

Постепенное улучшение погодных условий стоит ожидать с пятницы, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

26 ноября Вильфанд заявил, что снег выпал уже более чем на 90% территории России. По его данным, снегом покрыты Северо-Западный федеральный округ, северная половина Центральной России, Урал и вся азиатская часть России.

Ранее Вильфанд сообщил об аномальном тепле в России.