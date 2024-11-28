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В Бурятии из-за снегопада ввели режим повышенной готовности

В Бурятии из-за сильного снегопада объявили о режиме повышенной готовности

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МЧС Магаданской области

В Бурятии из-за сильного снегопада введен республиканский режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Максимальный уровень выпавшего снега был зафиксирован в Тарбагатайском и Иволгинском районах. В Улан-Удэ после снегопада пошел дождь, приведший к гололеду на городских улицах. Из-за скользкой дороги произошло столкновение грузовика с рейсовым автобусом, в котором уже не было пассажиров. В городе прекратилось движение грузовых автомашин. Некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

В настоящее время на улицах Улан-Удэ работают 104 автомобиля коммунальных служб. Коммунальщики убирают сугробы и посыпают дороги.

28 ноября сообщалось, что в Хабаровске сотрудники МЧС оказали помощь автомобилистам, которые в результате снегопада не могли преодолеть подъем дороги.

Накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури.

Ранее мощный снегопад накрыл Кавказ.

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