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В Астрахани демонтируют самый крупный парк аттракционов

В Астрахани демонтируют незаконно построенный парк аттракционов «Планета»

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Администрация муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

На территории самого крупного в Астрахани парка аттракционов «Планета» начался демонтаж незаконно возведенных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В соответствии с решением суда на ООО «Парк Планета» возложена обязанность освободить самовольно занятый участок, площадь которого составляет почти 24 тысячи квадратных метров, и демонтировать свыше трех десятков объектов, расположенных на нем», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что по окончании работ территорию используют для организации парка или сквера. В настоящее время профильное управление мэрии прорабатывает эскизные макеты дальнейшего благоустройства участка.

«Планету» закрыли в августе 2023 года. Сейчас на территории Астрахани остался один парк аттракционов — «Аркадия».

В сентябре сообщалось, что в Ленинградской области могут снести 1200 незаконно построенных домов ради фонтанов Петергофа. Здания находятся в охранной зоне водопроводной системы района. Ее границы распространяются на Оржицкое и Низинское поселения Ломоносовского района.

Ранее в Петербурге посетители парка застряли на аттракционе.

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