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В Петербурге посетители парка застряли на аттракционе

78.ru: в Петербурге люди застряли на американских горках в парке развлечений

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Depositphotos

В Петербурге спасли людей, которые застряли на аттракционе в парке. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Крестовском острове. По словам собеседника, несколько человек находились на американских горках, когда аттракцион остановился.

В результате всех гостей комплекса сняли. На место прибыли сотрудники МЧС и полиция. Наиболее вероятно, экстренные службы вызвал один из посетителей.

«Администрация парка аттракционов сообщила, что причина кроется в технических неполадках. Их уже устранили», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Тюмени, где карусель аттракциона «Высший пилотаж» остановилась, и посетители оказались в воздухе. По словам гостьи парка, люди провисели не более десяти минут. Неполадки быстро устранили, и работники запустили аттракцион, чтобы опустить посетителей. В этот момент паники не было, на выходе всем вернули деньги.

Ранее в Нальчике 13 человек застряли на карусели.

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