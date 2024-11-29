Полиция смогла отогнать протестующих в Тбилиси от здания парламента

Грузинская полиция отогнала демонстрантов от баррикад на проспекте Руставели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

«Полиция разбирает баррикады, возведенные протестующими из скамеек, мусорных баков и других крупных предметов. Кроме того, полицейские с помощью водометов затушили большие костры, устроенные участниками акции протеста», — указано в сообщении.

До этого демонстранты в Тбилиси соорудили баррикады и преграды для того, чтобы помешать полиции разогнать палаточный городок у здания парламента Грузии.

Одновременно со строительством баррикад протестующие поджигают покрышки и мусорные баки, чтобы также затруднить полиции доступ к зданию парламента. На площади перед законодательным органом образовался палаточный городок протестующих. Протесты продолжаются на фоне попытки возобновить работу парламента после прошедших недавно выборов.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.