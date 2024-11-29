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Протестующие в Тбилиси сопротивляются попыткам разгона от здания парламента

Демонстранты в Тбилиси соорудили баррикады и преграды для полиции

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Irakli Gedenidze/Reuters

Демонстранты в Тбилиси соорудили баррикады и преграды для того, чтобы помешать полиции разогнать палаточный городок у здания парламента Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента в Тбилиси.

Одновременно со строительством баррикад протестующие поджигают покрышки и мусорные баки, чтобы также затруднить полиции доступ к зданию парламента. На площади перед законодательным органом образовался палаточный городок протестующих.

При этом полиция периодически применяет водометы и слезоточивый газ.

До этого спецназ грузинской полиции начал разгон митингующих у здания парламента в Тбилиси, где продолжаются попытки основать палаточный городок.

На месте также дежурят бригады скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим демонстрантам и полицейским. Протесты продолжаются на фоне попытки возобновить работу парламента после прошедших недавно выборов.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.

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