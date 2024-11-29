В Москве будут судить офицера СК России за кражу вещественных доказательств

Бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК России Александр Избенко предстанет перед судом за растрату вещественных доказательств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Избенко украл вещдоки по делу о крушении в 2011 году самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва — Петрозаводск, а также по делу 2015 года в отношении бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных бизнесменов, которых обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Кроме того, полковника юстиции обвинили в растрате части средств, изъятых в ходе расследования в отношении владельца сети питерских бутиков Cartier Дмитрия Зарубина.

По версии следствия, на похищенные деньги Избенко приобретал автомобили и недвижимость.

Уголовное дело в отношении полковника возбудили 12 октября 2023 года. После этого он уволился из СК России.

Полковнику инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и девять — в крупном (часть 3 статьи 160 УК РФ). Несколько десятков томов уголовного дела уже направили в Басманный районный суд.

В апреле 2024 года сообщалось, что Избенко, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрылся на территории Донецкой народной республики, где был арестован сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву.

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