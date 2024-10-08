«Вся жизнь впереди»: суд вынес приговор по делу о самой большой взятке в истории России Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет колонии за рекордную взятку

Суд вынес приговор по делу о самой большой взятке в истории России. Фигурантов уголовного дела — бывших сотрудников Следственного комитета Марата Тамбиева и его подчиненную Кристину Ляховенко — обвиняли в получении 2718 биткойнов (около 7,3 млрд рублей), $1,5 млн, а также в попытке обогатиться еще на $1,3 млн. Корреспондент «Газеты.Ru» наблюдал за тем, как бывший майор юстиции рассуждал о философии и выслушал приговор.

«Если быть где-то… надо быть лучшим»

Перед началом заседания журналистам, собравшимся на 4 этаже Балашихинского горсуда, разрешили пообщаться с подсудимыми, которых завели в стеклянный «стакан». Кристина Ляховенко от камер отвернулась и рассматривала железную дверь с зеленой светящейся надписью «выход». Заметив в зале пришедших поддержать ее подруг, она начала улыбаться и заметно повеселела. В зале дежурили полицейские, у одного из которых был автомат.

Марат Тамбиев перед оглашением приговора присутствия духа не терял. Он охотно отвечал на «хайповые» вопросы журналистов — о любимом философе (традиционалист Рене Генон), чтении в камере (Священное Писание), о своем отношении к своему «антирекорду» с самой крупной взяткой и попаданием в историю России.

«Анекдоты не буду рассказывать, как в прошлый раз. Заниматься после окончания всей этой истории планирую… чем Бог пошлет. А что касается рекорда… Ну, если быть где-то, в чем-то – надо быть лучшим, я считаю», – отвечал, улыбаясь, Тамбиев.

close Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде, 8 октября 2024 года Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Он добавил, что справедливость — это вопрос времени, и в его деле «время рано или поздно подсветит историю с другой стороны, и все тени исчезнут с появлением цвета».

Он широко улыбнулся и заявил, что не считает себя виновным «в том, за что он сидит». Кроме того, несправедливость исходит от плохих людей, и является испытанием, «но испытание не является несправедливостью».

Пока судья 40 минут оглашала приговор, 36-летний экс-майор юстиции стоял с прямой спиной, иногда сжимая левую, повернутую к залу руку в кулак. В первый раз он сделал это, когда судья Быстрякова зачитывала личные сведения подсудимых, и упомянула, что Тамбиев — отец двух несовершеннолетних детей.

Когда судья перечисляла долгий список объектов недвижимости (квартиры и нежилые помещения), а также другого имущества, которое конфискуют у бывшего силовика, он грустно усмехался. Особенно грустно – когда упомянули спортивный мотоцикл Honda.

А когда судья монотонно зачитывала эпизоды дела, по которым его признали виновным, и сопряженные сроки, складывающиеся в вечность, Тамбиев явно пытался сдержать эмоции и кусал губу.

close Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде, 8 октября 2024 года Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Суд приговорил Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Кроме того, он был лишен специального звания – майор юстиции.

Стоит отметить, что обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы.

Кристину Ляховенко — бывшую подчиненную Тамбиева — суд приговорил к 9 годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.

Суд также постановил взыскать с бывших сотрудников СК солидарно в доход государства 7 миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления.

После оглашения приговора с Тамбиевым смог переброситься парой слов его друг в спортивном костюме — за спиной у охранявшего «стакан» полицейского. Он пообещал передать экс-майору курительную трубку и пачку табаку.

«И я похорошел, и ты похорошел», — пошутил Тамбиев. «Я скорее только потолстел. А ты – тебе 36 только, вся жизнь впереди», – ответил его собеседник.

Они засмеялись.

Адвокат Тамбиева Игорь Копенкин комментировать приговор он не стал.

Защитник Кристины Ляховенко Джамали Кулиев подчеркнул, что будет обжаловать приговор. «Доказательственная база, которая имелась по настоящему делу, это исключительно показания лиц, которые сами якобы передавали денежные средства, то есть какой-либо вещественной базы не имелось, не знаю даже как это комментировать», — подчеркнул Кулиев.

«Ничего не ожидал», – прокомментировал приговор Марат Тамбиев журналистам после заседания. «Надо держать удар, бороться с миром за мир. Дали меньше, это практика».

На вопрос о том, намерен ли он идти на СВО из колонии, Тамбиев заявил, что отвечать «было бы некорректно».

В чем обвиняли Тамбиева

Марат Тамбиев был задержан в марте 2022 года.

Согласно обвинению, занимая должности руководителя Мещанского следственного отдела СК и затем начальника следственного отдела по Тверскому району, в 2020-2022 годах он получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за принятие различных процессуальных решений по их уголовному делу при участии Кристины Ляховенко.

Ляховенко незаконно передала изъятые при обысках у хакеров флешки и жесткие диски для поиска на них криптовалюты и перевода ее на электронные криптокошельки Тамбиева.

close Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде, 8 октября 2024 года Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Общую сумму взяток, которую получили фигуранты дела, следствие оценило в 2718 биткойнов (около 7,3 млрд рублей) и 1,5 млн долларов. Также они собирались получить еще 1,3 млн долларов.

Дело должен был рассматривать суд в Москве, но Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры РФ изменил территориальную подсудность. По мнению прокурора, за длительное время службы в московском СК майор юстиции приобрел много связей в судейском корпусе, что лишило бы дело объективного рассмотрения.

Тамбиев и Ляховенко вину не признали.

На судебном заседании 12 сентября Тамбиев заявил, что «его не покидает ощущение, что он присутствует не на судебном процессе, а на споре между любителями сыра и клубники». По его мнению, за 30 месяцев следствие не собрало доказательств его и Ляховенко вины. Тамбиев утверждал что взяток не брал, а расследовал дело хакеров.

«Мы не причинили государству ни копейки ущерба, а возместили в бюджет более 4 млрд рублей, изъятых у интернет-мошенников в рамках дела, которое вели, хотя всем кажется, что мы рассовали их по карманам», – подчеркнул фигурант уголовного дела о самой крупной в истории России взятке.