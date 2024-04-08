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Совершивший растрату следователь СКР скрывался в зоне СВО

Обвиняемый в растрате следователь СКР Избенко скрывался в зоне СВО

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РИА Новости

Находившийся в розыске бывший заместитель начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СКР Александр Избенко скрывался в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, в сентябре 2023 года полковник юстиции Избенко, узнав о грозящем ему уголовном преследовании за особо крупную растрату, скрылся на территории Донецкой народной республики. К его розыску вынуждена была присоединиться ФСБ.

26 октября прошлого года сотрудники ФСБ обнаружили отключившего свой мобильный телефон Избенко в Донецке, в доме родителей его гражданской жены. В тот же день он был доставлен в Москву, а затем арестован и помещен в следственный изолятор. Недавно срок предварительного следствия в отношении Избенко и срок его нахождения в следственном изоляторе были продлены до 12 июня 2024 года.

Примечательно, что за свою карьеру в СКР Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел.

До этого сообщалось, что суд арестовал следователя по делу о стрельбе в гимназии Казани за растрату.

Ранее суд признал незаконным отказ следователя Избенко допустить адвоката Трунова к делу о крушении самолета А321.

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