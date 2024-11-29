Россиянам рассказали о погоде в декабре

Во всех регионах России в декабре прогнозируется температура выше или около нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что в декабре ожидается частое вторжение атлантического циклона в азиатскую часть страны. По словам руководителя Гидрометцентра, подобное явление встречается редко.

Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России прогнозируется около нормы осадков. Дефицит влаги ожидается в азиатской части страны, а также в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и на юге Центрального федерального округа.

27 ноября старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин сообщил, что жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Никаких ограничений для их наблюдения не будет: погода ожидается ясная с минимальной облачностью.

Ранее врач назвала оптимальное время для прогулки в мороз.