Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о погоде в декабре

Вильфанд: в декабре температура на большей части России будет выше нормы

close
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Во всех регионах России в декабре прогнозируется температура выше или около нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что в декабре ожидается частое вторжение атлантического циклона в азиатскую часть страны. По словам руководителя Гидрометцентра, подобное явление встречается редко.

Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России прогнозируется около нормы осадков. Дефицит влаги ожидается в азиатской части страны, а также в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и на юге Центрального федерального округа.

27 ноября старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин сообщил, что жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Никаких ограничений для их наблюдения не будет: погода ожидается ясная с минимальной облачностью.

Ранее врач назвала оптимальное время для прогулки в мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами