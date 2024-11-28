Названо оптимальное время для прогулки в мороз

Оптимальная продолжительность прогулки в мороз — около 30 минут, а при температуре ниже -15°C — 15-20 минут. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По ее словам, непродолжительные прогулки в морозную погоду укрепляют иммунитет. Холодный воздух помогает организму адаптироваться к перепадам температур, а физическая активность улучшает кровообращение и обмен веществ. При этом важно не переусердствовать.

«Например, температура ниже -15°C может привести к обморожению и переохлаждению, а сильный ветер усиливает этот эффект. Ледяные поверхности создают риск падений, поэтому прогулки по скользким тротуарам могут закончиться травмами», — предупредила специалист.

Она добавила, что длительное пребывание на морозе без движения только увеличивает шансы на переохлаждение.

До этого Бурнацкая рассказала, как правильно одеваться зимой. Для комфортных прогулок, по ее словам, необходимо следовать правилу трех слоев, чтобы защитить тело от холода и позволить ему дышать. В качестве первого слоя подойдет термобелье, второго — свитер, а третьего — куртка.

Она также посоветовала не забывать о шапке, поскольку большая часть тепла уходит через голову.

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