В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

У здания парламента в Тбилиси начались столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа. Полиция пытается вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители вынуждены применять перцовый газ», — передает корреспондент агентства.

Задержаний пока не зафиксировано. В МВД отметили, что сотрудники различных подразделений мобилизованы для поддержания правопорядка в окрестностях акций, сообщает телеканал «Adjara».

Вечером в четверг в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.

В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.