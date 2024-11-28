На западе Украины свыше 280 тысяч жителей остались без света

В Ровенской области Украины остались без электроснабжения свыше 280 тысяч потребителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.

По его словам, в регионе также есть перебои с водой.

Чиновник также заявил, что школы Ровно и части городов Ровенского района перевели на дистанционное обучение.

Вечером 28 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России утром в четверг нанесли комбинированный массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование. По информации ведомства, российские войска в ходе атаки использовали 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2». В результате удалось поразить 17 ключевых объектов ВПК Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.