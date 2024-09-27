В России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений

В Госдуме предложили снять мораторий на проверки заведений общепита из-за вспышек отравлений. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Мораторий действует с марта 2022 по 2030 год. Однако, по мнению депутата, проверки общепита нужно вернуть с 1 января 2025 года, потому что в детских лагерях и санаториях уже несколько раз фиксировали массовые отравления. Он напомнил, как травились в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» (26 детей), в Туве в «Чагытае» (46 воспитанников) и в светлогорском «Огоньке» (32 человека). Все они попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Также Кошелев призвал усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продуктов.

Летом член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заявила, что в России нужно организовывать проверки заведений общественного питания и производителей готовой еды не менее одного раза в год. По ее словам, государство оказало «большое доверие» предпринимателям, однако это решение не должно приводить ко вседозволенности. Епифанова подчеркнула, что деятельность в этой сфере требует внимательности.

Ранее сообщалось, что в России выросло число заведений общепита с летними верандами.