Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений

«Ъ»: в Госдуме предложили снять мораторий на проверки предприятий общепита

close
Shutterstock

В Госдуме предложили снять мораторий на проверки заведений общепита из-за вспышек отравлений. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Мораторий действует с марта 2022 по 2030 год. Однако, по мнению депутата, проверки общепита нужно вернуть с 1 января 2025 года, потому что в детских лагерях и санаториях уже несколько раз фиксировали массовые отравления. Он напомнил, как травились в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» (26 детей), в Туве в «Чагытае» (46 воспитанников) и в светлогорском «Огоньке» (32 человека). Все они попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Также Кошелев призвал усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продуктов.

Летом член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заявила, что в России нужно организовывать проверки заведений общественного питания и производителей готовой еды не менее одного раза в год. По ее словам, государство оказало «большое доверие» предпринимателям, однако это решение не должно приводить ко вседозволенности. Епифанова подчеркнула, что деятельность в этой сфере требует внимательности.

Ранее сообщалось, что в России выросло число заведений общепита с летними верандами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами