В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна. Это сделали депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости.

Согласно соответствующему документу, продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 14.53 КоАП РФ, которая регулирует нарушение запретов на торговлю табачной продукцией, вейпами и кальянами. В настоящее время штрафы для граждан составляют от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 до 600 тыс. рублей.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Газета «Коммерсантъ» писала, что ряд профильных ведомств не поддержали инициативу, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Ранее ученые выяснили, вейпы с каким запахом особенно опасны.