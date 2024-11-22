Ученые выяснили, вейпы с каким запахом особенно опасны

Вейпы с ягодными ароматизаторами могут парализовать иммунные клетки в легких. При этом они опаснее неароматизированных вейпов, показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Ученые решили провести исследование, узнав о серии случаев повреждения легких вейпами у подростков в 2019 году. Авторы работы подвергли мышей воздействию паров электронных сигарет в течение нескольких дней. За иммунными клетками в легких наблюдали в режиме реального времени.

Некоторые химические вещества в ягодных ароматизаторах парализовали иммунные клетки в легких. Это делало организм более уязвимым для респираторных инфекций. Неароматизированные не оказывали такого эффекта.

Хотя уровень потребления сигарет снижается, более одного из пяти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Квебеке (где проводилось исследование) курят вейпы. Предыдущие исследования показали, что все формы вейпов вредят здоровью. Однако новая работа показала, что ароматизаторы в вейпах могут усугубить опасность курения.

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