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Ученые выяснили, вейпы с каким запахом особенно опасны

PNAS: ягодные вейпы могут быть опаснее неароматизированных

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вейпы с ягодными ароматизаторами могут парализовать иммунные клетки в легких. При этом они опаснее неароматизированных вейпов, показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Ученые решили провести исследование, узнав о серии случаев повреждения легких вейпами у подростков в 2019 году. Авторы работы подвергли мышей воздействию паров электронных сигарет в течение нескольких дней. За иммунными клетками в легких наблюдали в режиме реального времени.

Некоторые химические вещества в ягодных ароматизаторах парализовали иммунные клетки в легких. Это делало организм более уязвимым для респираторных инфекций. Неароматизированные не оказывали такого эффекта.

Хотя уровень потребления сигарет снижается, более одного из пяти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Квебеке (где проводилось исследование) курят вейпы. Предыдущие исследования показали, что все формы вейпов вредят здоровью. Однако новая работа показала, что ароматизаторы в вейпах могут усугубить опасность курения.

Ранее ученые выяснили, что повышение налогов на табак снизит мировую смертность на 50%.

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