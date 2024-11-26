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Штрафы за продажу вейпов детям увеличат до 2 млн рублей

ТАСС: за продажу сигарет и вейпов детям юрлиц будут штрафовать до 2 млн рублей

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Frank Franklin II/AP

В России разработали законопроект, который предполагает повышение штрафов за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Проект предусматривает штрафы для юридических лиц от 1,5 до 2 млн рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, а для граждан — от 200 до 300 тыс. рублей.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 14.53 КоАП РФ, которая регулирует нарушение запретов на торговлю табачной продукцией, вейпами и кальянами. В настоящий момент штрафы для граждан составляют от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 400 до 600 тыс. рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что также готовится законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Инициативу разрабатывают в том числе главы комитетов Госдумы по экономической политике Максим Топилин и по молодежной политике Артем Метелев.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.

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