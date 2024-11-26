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Названы главные уловки мошенников во время «Черной пятницы»

«Лента.ру»: слишком низкие цены и ошибки на сайте — повод не доверять продавцу

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Depositphotos

Перед «Черной пятницей» Wildberries&Russ и Роскачество составили для россиян чек-лист для безопасного шопинга в интернете. С гидом ознакомилась «Лента.ру».

Один из самых популярных способов обмана покупателей — фишинг. Мошенники создают сайты, визуально похожие на страницы оригинальных брендов или маркетплейсов, и крадут данные пользователей, решивших оформить заказ. Чтобы избежать обмана, следует проверять правильность написания ссылок, прежде чем переходить по ним, рекомендуют эксперты.

«Фишинговые ссылки часто выглядят почти как настоящие, но содержат ошибки или лишние символы в известных словах. Например: wilbberries.ru вместо wildberries.ru», — говорится в гиде.

«Красными флагами» являются низкое качество логотипов и оформления интернет-магазина, а также грамматические ошибки.

Слишком низкие цены — еще один повод не доверять продавцу.

Если покупатель все же стал жертвой мошенника, ему необходимо сразу заморозить карту, данные которой утекли к злоумышленникам, подчеркнули эксперты.

В этом году «черная пятница» выпала на 29 ноября.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят в «черную пятницу».

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