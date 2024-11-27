В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

В России планируют усилить контроль за продажей товаров на маркетплейсах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову.

Проблема незаконного оборота товаров на онлайн-площадках обсуждалась регуляторами на заседании 25 сентября 2024 года, заявили в министерстве. По итогам встречи Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) были даны рекомендации о внедрении стандартов саморегулирования, которые включают обязательные проверки продавцов на наличие регистрации и выполнение требований к маркировке товаров.

«Несоответствие обязательным требованиям и отсутствие информации на русском языке — все это многократно повышает риски введения граждан в заблуждение и причинения вреда их здоровью», — подчеркнул сам Олег Павлов в беседе с изданием.

В России начались массовые проверки центров сертификации. Роскачество проинспектирует 90 центров, подтверждающих качество и безопасность потребительских товаров.

Ранее для россиян составили чек-лист для безопасного шопинга в интернете перед «черной пятницей».