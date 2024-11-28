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В Петербурге 16 человек попали в больницу после посещения ресторана

«Фонтанка»: в Петербурге 16 человек попали в больницу после посещения ресторана

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге с отравлением в Боткинскую больницу попали 16 человек. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, пострадавшие начали поступать в лечебное учреждение с температурой и рвотой после посещения ресторана «Токио Сити».

Исследования подтвердили сальмонеллез у четверых госпитализированных, анализы других пока не известны. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

В самом ресторане сообщили, что к ним с жалобами на отравление никто не обращался, также там не слышали о проверке Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор 20 ноября сообщил, что в Канске в Красноярском крае с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали десятки людей. В связи с произошедшим учебное заведение, где питались пострадавшие, перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Позднее сообщалось, что число пострадавших достигло 50.

Ранее ученый заявил, что употребление завернутой в фольгу пищи может вызвать отравление.

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