Число отравившихся в школе в Канске выросло до 50

В Канске число людей, заболевших после отравления в школе, выросло до 50. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По информации агентства, из 50 заболевших госпитализированы 37 детей и пятеро взрослых. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Роспотребнадзор 20 ноября сообщил, что в Канске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали десятки людей. В связи с произошедшим учебное заведение, где питались пострадавшие, перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Мать одной из пострадавших школьниц рассказала «Газете.Ru», что дочь периодически жаловалась на волосы в еде или плохо приготовленные блюда. Она предположила, что причиной отравления могло стать блюдо из рыбы.

Ранее двое российских школьников отравились растительными наркотиками.