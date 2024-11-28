Раскрыта новая профессия экс-куратора марафонов Блиновской

Свидетельница по делу блогера и «феи желаний» Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.

«Мне предложили работать куратором марафонов, мои обязанности — проверять задания участников, отвечать, поддерживать их», — заявила женщина.

По словам экс-куратора, она впоследствии стала контролировать и других кураторов. За свою деятельность женщина зарабатывала в месяц порядка 200 тысяч рублей. После произошедших событий экс-куратор Блиновской работает в школе педагогом-психологом.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей.

22 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба России ликвидировала индивидуальное предприятие «королевы марафонов» Блиновской в связи с банкротством.

Ранее на коттедж Блиновской за 750 миллионов рублей нашли покупателя.