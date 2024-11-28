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«Недоработки исправляются»: в Петербурге оправдались за флаг Косово в новом парке

В Петербурге поблагодарили людей, которые нашли флаг Косово в новом парке

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Екатерина Голубева/Новости Купчино/VK

В петербургском парке «Дружба» появился стенд с флагами европейских стран, в том числе Республики Косово, независимость которой Россия не признает. Врио директора СПБ ГКУ «Центр Комплексного Благоустройства» Алев Аджиев объяснил «Газете.Ru», что работы у подрядчика еще не принимались, а люди заходят в парк «в тестовом режиме».

«Работы в парке «Дружба» проводились за счет финансов подрядчика. Объект находится в стадии приемки. Подрядчик допустил ряд ошибок. Мы уже указали на все недоработки, и они оперативно исправляются. Хочу отдельно подчеркнуть, что ЦКБ работу подрядчика еще не принимал. Так что к открытию объект будет в надлежащем виде», — сказал он.

Аджиев поблагодарил за внимательность местных жителей, обративших внимание на ошибки.

«Мы открыли объект в тестовом режиме, чтобы дать возможность горожанам пройтись, посмотреть на обновленный вид парка. Хотим поблагодарить петербуржцев за внимательность и неравнодушное отношение к нашему замечательному городу», — добавил он.

27 ноября жители Санкт-Петербурга в паблике «Новости Купчино» в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что в парке «Дружба» появился стенд с флагами и названиями различных европейских государств, включая Республику Косово, независимость которой от Сербии Россия не признает.

Кроме того, авторы инсталляции допустили ошибку в названии «Андорры», написав его с одной буквой «р», и сократили наименование Боснии и Герцеговины до «Боснии».

В пресс-службе администрации Фрунзенского района утверждали в беседе с «Газетой.Ru», что Косово — это Сербия, и на этот счет «двух мнений быть не может».

Распоряжение о благоустройстве парка было выдано в апреле 2024 года. Его тематикой должно стать международное сотрудничество.

Косово — регион, провозгласивший в одностороннем порядке независимость от Сербии в 2008 году. Является частью Сербии, согласно ее конституции, и не признается в качестве суверенного государства многими странами, включая Россию.

Ранее Захарова сравнила Косово и Палестину.

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