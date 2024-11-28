«Объект еще не закончен»: власти Петербурга – о флаге непризнанного Косово на стенде в парке

В петербургском парке «Дружба» появился стенд с флагами европейских стран, в том числе Республики Косово, независимость которой Россия не признает. В пресс-службе администрации Фрунзенского района заявили «Газете.Ru», что Косово — это Сербия, но объект официально еще не открыт, а ошибками подрядчиков занимаются другие люди.

«Парк Дружбы — это объект, который находится во Фрунзенском районе, но его реконструкцией занимается комитет по благоустройству. Так что вопрос ошибок подрядчиков рекомендую переадресовать туда. Насколько я знаю, объект еще не закончен. Я думаю, что коллеги из комитета уже сделали все необходимые выводы. Повторюсь, парк официально еще не открыт», — сказали там.

В пресс-службе администрации добавили, что по самой теме с косовским флагом «двух мнений быть не может».

«Мы считаем необходимым озвучить позицию администрации района. Итак: Крым — это Россия, Косово — это Сербия. Это не просто точка на карте — это место, где сербская нация, по сути, стала единой, приняв бой против турецких завоевателей в 1389 году. Это такая же святыня сербского народа, как для нас — Сталинград, Бородино, место прорыва блокады Ленинграда. Кроме того, Косово — это край невероятной концентрации православных монастырей. Так что двух мнений здесь быть не может», — заключили там.

Накануне подписчики паблика «Новости Купчино» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в парке «Дружба» в Санкт-Петербурге появился стенд с флагами и названиями различных европейских государств, включая Республику Косово, независимость которой от Сербии Россия не признает. Флаг самой Сербии тоже размещен на стенде.

Кроме того, авторы инсталляции допустили ошибку в названии «Андорры», написав его с одной буквой «р», и сократили наименование Боснии и Герцеговины до «Боснии».

Распоряжение о благоустройстве парка было выдано в апреле 2024 года. Его тематикой должно стать международное сотрудничество.

Косово — регион, провозгласивший в одностороннем порядке независимость от Сербии в 2008 году. Является частью Сербии, согласно ее конституции, и не признается в качестве суверенного государства многими странами, включая Россию.

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