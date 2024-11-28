Безбилетнице удалось долететь из Нью-Йорка в Париж, прячась в туалетах самолета

Пассажирке без билета удалось долететь из Нью-Йорка в Париж, перебегая из одного туалета в другой во время рейса, пишет Daily Mail.

Как пишет СМИ, женщина попала на рейс авиакомпании Delta Airlines в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. По данным источников, она прошла два пункта контроля безопасности, несмотря на отсутствие посадочного талона.

На безбилетную пассажирку обратили внимание, когда она начала беспорядочно перемещаться между четырьмя туалетами, что вызвало подозрения у других пассажиров. Вскоре бортпроводники выяснили, что у нее нет билета, сообщив об этом командиру воздушного судна.

Полиция встретила женщину после приземления рейса в аэропорту Парижа. Управление транспортной безопасности США сообщило, что женщина прошла контроль, не имея при себе запрещенных предметов, однако как ей удалось пройти два контроля личности перед посадкой, осталось неясным.

Авиакомпания начала расследование инцидента и заявила о готовности сотрудничать с авиационными и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

«Нет ничего более важного, чем вопросы безопасности», — подчеркнули в компании.

Ранее пассажирка уступила свое место в бизнес-классе больной женщине и потребовала компенсацию.