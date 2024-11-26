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Пассажирка уступила свое место в бизнес-классе больной женщине и потребовала компенсацию

Американка потребовала компенсацию за то, что уступила место больной пассажирке

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Depositphotos

Американка уступила свое место в бизнес-классе пассажирке, которая почувствовала себя плохо, а затем потребовала компенсацию от авиакомпании. Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Эрин Нэнс рассказала своим подписчикам в TikTok, что вызвалась помочь пассажирке, которой стало плохо на рейсе American Airlines из Нью-Йорка в Лондон. Инцидент произошел через час после начала полета в июне — пожилая женщина в течение 20 минут дважды падала в обморок, и экипаж объявил о чрезвычайной ситуации. Чтобы перенести остаток долгого перелета, путешественнице нужно было находиться в горизонтальном положении, но из-за отсутствия свободных мест в самолете пострадавшей пришлось лечь прямо на пол перед туалетом.

Тогда доктор, летевшая в Европу вместе с мужем, предложила пенсионерке и ее сыну свои места в бизнес-классе. Благодаря этому жесту рейс не пришлось перенаправлять в Новую Шотландию, как предлагал пилот. В качестве благодарности авиакомпания предоставила супругам, пересевшим в эконом, бесплатные закуски и шампанское, однако места, которые им достались, пара назвала «самыми худшими в самолете».

Впоследствии американка уточнила у представителя American Airlines, существует ли у них специальная политика, направленная на благодарность медицинским работникам, которые оказывают помощь пассажирам во время чрезвычайных ситуаций в полете. Ей сообщили, что в таких случаях врачам начисляются дополнительные мили. Такой вариант женщину не устроил, и она потребовала компенсацию за понижение класса, но авиакомпания проигнорировала этот запрос.

Тогда Нэнс обратилась за помощью к общественности и заявила, что «за годы работы помогла бесчисленному количеству пассажиров и никогда не просила ничего взамен», однако в этот раз «решила пожертвовать своим комфортом», поэтому считает «справедливым требование о возмещения стоимости дорогих билетов». После того, как комментаторы осудили поведение Аmerican Airlines, в ситуацию вмешалась авиакомпания British Airways, через которую клиентка бронировала билеты, и согласилась возместить разницу в стоимости мест.

Ранее «Победа» сняла с рейса женщину, попросившую поменять ей место из-за плохого самочувствия.

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