Сироте с двумя детьми из Челябинской области отказали в компенсации за затопленное жилье

Сироте с двумя детьми из города Коркино в Челябинской области отказали в компенсации за затопленный паводком дом. Об этом сообщает Ura.ru.

Сестра женщины рассказала, что в результате паводка мать-одиночка лишилась дома на улице Чкалова — после затопления он стал непригоден для проживания. Теперь женщина и ее дети живут у соседей.

«Сестра вызвала независимую экспертизу за свой счет, дом признали нежилым, но в компенсации отказали», — сказала родственница, уточнив, что в соцзащите отказали в получении сертификата на новый дом.

Представитель пресс-службы регионального министерства социальных отношений заявил, что жительнице Коркино отказали в компенсации, так как по итогам комиссии, которую провела коркинская администрация, дом был признан аварийным еще до подтопления. По этой причине признать его утраченным в результате ЧС власти не могли. Он посоветовал семье обратиться в администрацию Коркинского района, чтобы получить жилье по договору соцнайма.

25 ноября Верховный суд Республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины.

Ранее в Крыму заявили об огромном ущербе за годы в составе Украины.