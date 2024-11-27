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Главе Избербаша продлили арест по делу о взятке

Суд продлил арест главе Избербаша Исакову по делу о взятке

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Магомед Исаков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советский районный суд Махачкалы продлил арест главе Избербаша Магомеда Исакова по уголовному делу о взятке в 3,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря», — говорится в сообщении.

В начале октября сообщалось, что суд в Махачкале арестовал Исакова на два месяца. По версии следствия, в 2019 году мэр получил денежное вознаграждение от застройщика за отмену разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше.

8 ноября стало известно, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Имя задержанного не приводится. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя компании за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ.

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.

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