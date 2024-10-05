Защита обжаловала арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

Басманный суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу на арест исполняющего обязанности вице-президента Башкирии Алана Марзаева по уголовному делу о получении взятки в размере 37 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, суд получил апелляционную жалобу от защиты Марзаева. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие считает, что Марзаев получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог.

Еще одним фигурантом дела является экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года.

До этого в Москве задержали двух адвокатов, которых подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.

Ранее суд продлил арест полковнику Пешкову по делу о растрате.