Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Суд оштрафовал правозащитника на 30 тыс. рублей

Пресненский суд Москвы оштрафовал правозащитника Вайпана на 30 тыс. рублей

close
Григорий Вайпан (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Пресненский суд Москвы оштрафовал правозащитника Григория Вайпана (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Как конкретно Вайпан нарушил действующее законодательство об иностранных агентах, не уточняется.

Григорий Вайпан — кандидат юридических наук, бывший руководитель международной правозащитной группы «Агора» (признана в РФ нежелательной организацией). Также является руководителем судебной практики АНО «Институт права и публичной политики».

До этого к заместителю председателя «Яблока», правозащитнику Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), пришли с обысками. В отношении Шлосберга дважды составляли протокол о дискредитации Вооруженных сил России — в 2022 и 2024 годах.

Ранее «Буквоед» объяснил, как Булат Окуджава «стал» иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами