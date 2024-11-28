Суд оштрафовал правозащитника на 30 тыс. рублей

Пресненский суд Москвы оштрафовал правозащитника Григория Вайпана (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Как конкретно Вайпан нарушил действующее законодательство об иностранных агентах, не уточняется.

Григорий Вайпан — кандидат юридических наук, бывший руководитель международной правозащитной группы «Агора» (признана в РФ нежелательной организацией). Также является руководителем судебной практики АНО «Институт права и публичной политики».

До этого к заместителю председателя «Яблока», правозащитнику Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), пришли с обысками. В отношении Шлосберга дважды составляли протокол о дискредитации Вооруженных сил России — в 2022 и 2024 годах.

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