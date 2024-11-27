«Буквоед» объяснил, как Булат Окуджава «стал» иноагентом

Маркировка иностранного агента на книге стихов Булата Окуджавы является результатом технической ошибки. Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в сети книжных магазинов «Буквоед».

«Эта книга была в наличии в одном экземпляре, это старое издание. Для нового маркировка не нужна», — сообщили в «Буквоеде».

Как объяснили представители сети, в старом издании книги есть предисловие Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), поэтому по закону книга должна быть упакована в пленку, маркировку «18+» и пометку о том, что материал произведен иностранным агентом или касается его деятельности.

Техническая ошибка заключается в том, что иноагентом в книге указан сам Окуджава. В «Буквоеде» добавили, что новое издание исправило это недоразумение.

До этого в Санкт-Петербурге стали продавать сборники стихотворений советского поэта Булата Окуджавы с плашкой иностранного агента.

Ранее стало известно, что Тамаре Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) грозит второй штраф по иноагентскому делу.