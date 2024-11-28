Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в конце декабря

Россиян, которые ведут трудовую деятельность по графику «пятидневки», в конце декабря ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом Роструд напомнил в своем Telegram-канале.

«Последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной. Она начнется 23 декабря и продлится до 28 декабря включительно», — говорится в публикации.

Роструд пояснил ,что решение о шестидневной рабочей неделе связано с переносом выходного с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Согласно производственному календарю Минтруда, общая продолжительность новогодних каникул составит 11 дней. Так, россияне смогут отдыхать с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января 2025 года включительно. На этот период выпадает два праздника — Новый год, 1 января, и Рождество, 7 января. Список идей, чем заняться в новогодние праздники в 2025 году, собрала «Газета.Ru».

Ранее были названы законные способы продлить новогодние праздники.