Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Россиянин продал стадо овец за 4,7 млн рублей, но деньги так и не увидел

Житель Дагестана продал стадо овец за 4,7 млн рублей, но деньги не получил

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Житель Дагестана хотел совершить удачную сделку с тремя уроженцами Карачаево-Черкесии по продаже скота, но стал жертвой аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации СМИ, 44-летний фермер выставил на продажу стадо из 309 овец за 4,7 млн рублей. На объявление, которое продавец разместил в интернете, откликнулся мужчина. Он с согласия продавца при помощи двух помощников организовал доставку отары в Черкесск, где стадо пустили на мясо.

«Гражданин убедил заявителя, что вырученные денежные средства он передаст ему в течение суток, однако скрылся и перестал выходить на связь», — рассказали в правоохранительных органах Карачаево-Черкесской республики.

Сотрудники МВД установили личности афериста и его подельников. По информации оперативников, подозреваемые потратили деньги на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в аэропорту Махачкалы задержали двоих граждан РФ с украшениями на 8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами