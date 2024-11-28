Россиянин продал стадо овец за 4,7 млн рублей, но деньги так и не увидел

Житель Дагестана хотел совершить удачную сделку с тремя уроженцами Карачаево-Черкесии по продаже скота, но стал жертвой аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации СМИ, 44-летний фермер выставил на продажу стадо из 309 овец за 4,7 млн рублей. На объявление, которое продавец разместил в интернете, откликнулся мужчина. Он с согласия продавца при помощи двух помощников организовал доставку отары в Черкесск, где стадо пустили на мясо.

«Гражданин убедил заявителя, что вырученные денежные средства он передаст ему в течение суток, однако скрылся и перестал выходить на связь», — рассказали в правоохранительных органах Карачаево-Черкесской республики.

Сотрудники МВД установили личности афериста и его подельников. По информации оперативников, подозреваемые потратили деньги на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в аэропорту Махачкалы задержали двоих граждан РФ с украшениями на 8 млн рублей.