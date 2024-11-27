Двое россиян пытались перевезти через границу украшения на 8 млн рублей

В аэропорту Махачкалы сотрудники пограничной службы пресекли контрабанду ювелирных изделий на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Махачкала №1» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

По информации канала, сотрудников воздушной гавани заинтересовали двое граждан РФ, прибывших рейсом из Дубая. При досмотре у них обнаружили цепочки, серьги, браслеты и другие украшения из золота — нарушители пытались спрятать их на теле, в багаже и ручной кладе. По оценкам эксперта, общая стоимость изделий около восьми миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» УК РФ.

До этого в Дагестане таможенники задержали женщину с часами и украшениями на 18 млн рублей. 54-летняя местная жительница прибыла из ОАЭ, брендовые товары она спрятала в багаже под одеждой.

Ранее в Дагестане таможенники нашли в багаже россиянина 69 кг лекарств.