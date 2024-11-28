«Роскосмос» показал снимки снежной «бури столетия» на Дальнем Востоке

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанные из космоса фото снежной «бури столетия», которая произошла на Дальнем Востоке. Снимки опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Снежная «буря столетия» на Дальнем Востоке: мониторинг спутников Роскосмоса», — подписало ведомство фотографии.

«Роскосмос» отметил, что на округ обрушился мощный циклон. По данным ведомства, атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова, принеся с собой ураганный ветер и рекордный снегопад.

Снимки были сделаны с помощью спутников «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Буря столетия» принесла в Благовещенск Амурской области в ночь на вторник, 26 ноября, рекордные за последние 97 лет осадки. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

27 ноября сообщалось, что мощный снегопад пришел на Кавказ. По данным СМИ, из-за непогоды машины увязали в снегу на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

В тот же день сообщалось, что из-за непогоды самолеты, следовавшие в Благовещенск, отправлялись на запасной аэродром. Всего три воздушных судна из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока не смогли приземлиться в Благовещенске, в результате их направили в Хабаровск.

Ранее жительница Калининграда упала из-за наледи на глазах у губернатора региона.