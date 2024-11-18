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Комитет Госдумы одобрил штрафы за несоблюдение содержания домашних животных

Комитет ГД одобрил рост штрафов за несоблюдение содержания домашних животных

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал ГД принять во втором чтении законопроект о штрафах владельцам за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправками ко второму чтению устанавливается, что несоблюдение данных требований повлечь штраф для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2021 году. Первоначально устанавливались штрафы до 10 тысяч рублей.

24 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти регионов Российской Федерации.

Ранее дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами.

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