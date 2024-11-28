Житель Приморья устроил перестрелку с полицией и получил срок 18 лет

В Приморье суд вынес приговор мужчине, который стрелял в сотрудников полиции. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2020 году, но осудили россиянина только сейчас. По версии следствия, вместе с еще одним местным жителем мужчина открыл стрельбу по сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.

«Фигуранты вели стрельбу в полицейских из самозарядного ружья и комбинированного двуствольного ружья, снаряженными боевыми патронами», – сообщается в публикации.

Один из нападавших получил серьезное ранение, после инцидента врачам спасти его не удалось. Осужденный тем временем скрылся, но его смогли найти уже на следующий день.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, из них шесть лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в колонии особого режима.

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