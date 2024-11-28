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Пенсионер открыл стрельбу с балкона, надеясь вернуть отданные аферистам деньги

Петербуржец отдал мошенникам 2,5 млн и стрелял с балкона, чтобы вернуть деньги

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Depositphotos

Мошенники заставили обманутого пенсионера стрелять с балкона, пообещав вернуть ему похищенные деньги. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, жертвой аферистов на этот раз стал 74-летний Николай Г. из Петербурга. Сначала мужчина поверил незнакомцу, который заявил, что его сбережения необходимо задекларировать. С этой целью пенсионер снял со счета и отдал неизвестному 1,4 млн рублей, а также $3 тыс. и €4,1 тыс.

Но даже получив деньги, мошенники не успокоились и решили напоследок поиздеваться над петербуржцем. Они заявили, что вернут накопления с помощью дрона, если мужчина подаст сигнал.

Николай согласился и трижды выстрелил из сигнального пистолета, выйдя на балкон своей квартиры на Морской набережной, 15. После этого мошенники перестали выходить на связь, а соседка стрелка вызвала полицию, которая изъяла оружие для проведения экспертизы.

Ранее мошенники обманули россиянина, который мечтал купить страуса.

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