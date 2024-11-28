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Врач объяснила, почему зимний воздух полезен для аллергиков

Врач Бурнацкая: зимний воздух полезнее для аллергиков, чем летний

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Зимний воздух гораздо полезнее для аллергиков, чем летний, поскольку в нем содержится меньше пыли и грязи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Зимний воздух считается более чистым благодаря тому, что холодные температуры способствуют оседанию загрязняющих веществ. Снег дополнительно очищает воздух, задерживая пыль и другие частицы», — отметила Бурнацкая.

Она добавила, что снижение автомобильного трафика в праздничный сезон также способствует улучшению качества воздуха.

Недавно ученые из медицинского кампуса Аншутц при Университете Колорадо установили, что загрязнение воздуха твердыми частицами увеличивает количество обращений к врачам по поводу заболеваний глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Ophthalmology (COphtha).

При этом специалисты отмечают, что риски для здоровья, вызванные загрязнением воздуха, выходят далеко за рамки проблем с глазами. Низкое качество воздуха связано с рядом серьезных заболеваний, включая болезни легких, сердечно-сосудистые расстройства и даже заболевания почек.

Ранее врач объяснил, могут ли бюджетные искусственные елки вызвать аллергию.

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