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Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на здоровье глаз

COphtha: загрязнение воздуха провоцирует конъюнктивит и аллергию

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Saif Sajid/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из медицинского кампуса Аншутц при Университете Колорадо установили, что загрязнение воздуха твердыми частицами увеличивает количество обращений к врачам по поводу заболеваний глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Ophthalmology (COphtha).

В ходе исследования были проанализированы данные о ежедневных посещениях амбулаторных кабинетов, связанных с аллергическими заболеваниями, и уровнях загрязняющих веществ в воздухе.

Особое внимание было уделено двум типам твердых частиц — PM10 (диаметр частиц до 10 мкм) и PM2,5 (менее 2,5 мкм). Результаты показали, что количество обращений в офтальмологические клиники увеличивалось в 2,2 раза при повышении концентрации PM10 до 110 мкг на квадратный метр. Самыми распространенными жалобами среди пациентов в периоды высокого загрязнения стали конъюнктивит и аллергические реакции.

Ученые отметили, что риски для здоровья, вызванные загрязнением воздуха, выходят далеко за рамки проблем с глазами. Ухудшение качества воздуха связано с рядом серьезных заболеваний, включая болезни легких, сердечно-сосудистые расстройства и даже заболевания почек.

Более того, новые исследования также связывают повышение температуры и загрязнение воздуха с развитием менее изученных хронических заболеваний, таких как деменция. По словам исследователей, борьба с загрязнением воздуха может существенно снизить риски для здоровья и улучшить качество жизни населения.

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